Com força máxima, vôlei de Votuporanga busca liderança na Copa Sesc 

Equipe teve a ‘semana cheia’ para preparação visando o duelo contra o também invicto Itapagipe/MG, neste domingo.

A equipe de voleibol masculino da Prefeitura de Votuporanga/SP, liderada pelo professor Marcinho Fukuiama, finalizou a semana de preparação e segue com força máxima para o duelo deste domingo (16.abr), contra o Itapagipe/MG, que definirá o primeiro colocado no Grupo A da Copa Sesc 2023.

O esquadrão votuporanguense segue voando na competição com duas vitórias em dois jogos, resultados que classificaram a equipe antecipadamente para a semifinal da competição. Cabe agora, contra os mineiros, também invictos, cravar a primeira colocação na chave.

A confirmação da liderança do grupo é o objetivo estabelecido, segundo o Marcinho Fukuiama: “Temos o sentimento da classificação já garantida, mas a expectativa é muito grande, porque se trata da final do grupo. A liderança do grupo é muito importante para que a gente possa pegar na semifinal, teoricamente, uma equipe mais fraca, digamos assim. Porque o líder desse grupo pega o segundo colocado do outro e vice-versa. Então nossa equipe está completa, todos poderão participar do jogo. Vamos com força máxima”.

Na última rodada, Votuporanga bateu o Amigos do Vôlei de São José do Rio Preto/SP, de virada, com parciais de 21/25, 25/18 e 15/10.