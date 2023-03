Com fim da piracema, pesca de espécies nativas volta a ser liberada

Período começou no dia 1º de novembro e encerrou nesta quarta-feira (1º). Cerca de 3,5 mil quilos de pescados foram apreendidos.

Encerrou na madrugada desta quarta-feira (1º.mar) o período da Piracema, em todo noroeste paulista.

Com isso, as pescas de espécies nativas nos mananciais da bacia hidrográfica do Rio Paraná voltaram a ser liberadas. Entre elas estão o Pintado, Dourado, Piau, Piapara, Pacu, Curimbatá, Mandi, Lambari e o Barbado.