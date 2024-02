Com Fefecê e outros 16 clubes, Segunda Divisão do Paulistão define regulamento e grupos

Edição 2024 terá início no dia 21 de abril e, além do título, dá duas vagas na Série A4 do ano que vem.

Após conselho técnico realizado recentemente, a Federação Paulista de Futebol (FPF) e os clubes definiram o sistema de disputa e os grupos do Campeonato Paulista da Segunda Divisão 2024, a popular Bezinha, que a partir deste ano passa a ser equivalente ao quinto nível do estadual de São Paulo.

Diferentemente dos 36 times da última edição, nesta temporada, apenas 17 equipes vão disputar o título e os dois finalistas sobem à Série A4 do próximo ano (quarta divisão). As novidades ficam por conta da ausência do Mogi Mirim, rebaixado na temporada passada, e dos retornos do Araçatuba e Olímpia, ausentes no último campeonato.

A Segunda Divisão do Paulista, que é sub-23 (nascidos até 2001), tem início programado para o dia 21 de abril e a final para 29 de setembro.

Sistema de disputa

Conforme o regulamento, os clubes foram divididos em três grupos, sendo dois com seis equipes e um com cinco, onde se enfrentarão em turno e returno. Classificarão à segunda fase os quatro melhores de cada.

Na segunda etapa, os times serão novamente divididos em três chaves com quatro equipes. Os dois melhores de cada, além dos dois melhores terceiros colocados no geral, seguem adiante.

A terceira fase terá as oito equipes divididas em dois grupos de acordo com as melhores campanhas. As duas melhores de cada grupo avançam à semifinal. A partir da semi e na decisão do título, o empate no placar agregado dará a vitória a equipe de melhor campanha na somatória das fases.

Confira os Grupos: