Com falha de marcação, Brasil perde da França na Copa do Mundo Feminina

Renard marca o gol da vitória francesa em lance de escanteio, e Seleção fará jogo decisivo contra Jamaica na última rodada.

Por pouco o Brasil não conseguiu um empate com a França. Na segunda rodada do grupo F da Copa do Mundo Feminina, a Seleção perdeu por 2 a 1, após sofrer um gol de cabeça de Renard aos 37 minutos do segundo tempo, com uma falha de marcação em jogada de escanteio. Le Sommer havia aberto o placar na primeira etapa, e Debinha fizera o gol brasileiro na segunda.

Decisiva