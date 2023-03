Com Fagner e Rafael Ramos em campo, Corinthians volta a treinar após folga 

Dupla de laterais ficou fora da partida contra o Santos e pode retornar diante do Santo André.

Os laterais-direitos Fagner e Rafael Ramos foram as principais novidades na reapresentação do Corinthians nessa quarta-feira (1º.mar). O elenco voltou a treinar no CT Joaquim Grava após ganhar folga na terça.

Fagner e Rafael Ramos foram desfalques no clássico contra o Santos, no último domingo, quando o técnico Fernando Lázaro improvisou o volante Du Queiroz na lateral direita.

O Corinthians divulgou em nota que Fagner ficou fora para “controle de carga com treinos especiais” e que Rafael Ramos sentiu “dor/fadiga muscular”.

A dupla deve estar à disposição para o duelo contra o Santo André, sábado, às 18h30, na Neo Química Arena.

Segundo informações divulgadas pelo Corinthians, nesta quarta o técnico Fernando Lázaro organizou um treino de marcação pressão e passes entrelinhas. Em seguida, separou os jogadores de ataque e defesa para trabalhos específicos.

Diante do Santo André, o Timão pode poupar três jogadores que estão pendurados: o goleiro Cássio, o volante Roni e o meia Adson. Eles ficarão suspensos das quartas de final do Paulistão caso recebam cartão amarelo.

Uma possível escalação do Corinthians para enfrentar o Santo André é: Cássio (Carlos Miguel); Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera (Roni), Renato Augusto, Giuliano e Romero (Adson ou Giovane); Róger Guedes e Yuri Alberto.

*Com informações do ge