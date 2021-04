Com estoque crítico, Unidade de Coleta de Votuporanga convoca população para doar sangue

Doações de sangue podem ser feitas com hora marcada; unidade adotou medidas de prevenção ao coronavírus. No ano passado, 2.254 pessoas contribuíram; já em 2021, até o momento, esse número é de apenas 602 doadores.

A Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga/SP convoca a população para doar sangue. O número de doações se mantém baixo, e o estoque de sangue continua sofrendo queda por razão do isolamento que a pandemia vem causando. Muitos deixaram de doar com medo dos riscos de contaminação da Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, em todo ano passado 2.254 pessoas contribuíram; já em 2021, até o momento, esse número é de apenas 602 doadores.

Contudo, o procedimento para doar sangue continua seguindo todas as normas de segurança. Em Votuporanga, as medidas de higienização foram intensificadas, além da disponibilização do álcool em gel em vários pontos da Unidade e a utilização de máscaras faciais por parte dos funcionários e também dos doadores.

A Unidade de Coleta de Sangue é um órgão que exerce atividade salutar à vida humana, uma vez que muitas pessoas necessitam de sangue e hemocomponentes, principalmente pacientes portadores das mais diversas doenças, como: câncer, cardiopatias, hemodiálise, dengue, cirurgias eletivas, além dos casos de urgência e emergência, dentre outros.

E por isso, a Unidade de Coleta de Votuporanga pede auxílio da população com doações de sangue, e se possível cadastro de medula óssea; e ressalta em nota: “… se faz necessário, que unamos numa corrente de amor ao próximo, para mantermos nossos serviços, com estoques suficientes para atendermos a todos que eventualmente necessitem”.

Doações

Para doar o candidato deve ter entre 16 e 69 anos (menores de idade acompanhados do responsável) – A primeira doação deve ser antes dos 60 anos e mais de 50 quilos. É preciso estar em bom estado de saúde e manter uma boa alimentação, evitando alimentos gordurosos, nas 4 horas que antecedem a doação. Caso esteja tomando medicamento, trazer sempre o nome; outros critérios serão avaliados na triagem clínica.

É necessário também apresentar documento original com foto. Homens podem doar a cada 60 dias e mulheres com intervalos de 90 dias.

As doações são realizadas às terças-feiras, das 15h às 18h, e às quintas-feiras, das 8h às 11h. Ainda é possível doar todo primeiro sábado do mês, das 8h às 11h (mediante agendamento prévio). O interessado, portanto, deve comparecer diretamente no próprio local, anexo ao Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na Rua Antônio Galera Lopes esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte. Mais informações pelo (17) 3423-2986 ou (17) 98116-7145.