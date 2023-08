Com dúvidas, Corinthians inicia preparação para enfrentar o Newell’s 

Vanderlei Luxemburgo não descarta usar alguns titulares nas oitavas da Copa Sul-Americana.

Horas depois de vencer o Vasco por 3 a1, o elenco do Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava na manhã do domingo (30.jul) e iniciou a preparação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Timão enfrenta o Newell’s Old Boys, da Argentina, nesta terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena.

Vanderlei Luxemburgo deixou dúvidas na escalação para essa partida. Na última fase da Sul-Americana, contra o Universitario, do Peru, ele levou a campo um time repleto de garotos. Porém, dessa vez, ele não descarta utilizar alguns de seus principais jogadores.

“Estamos em três competições. Quem vai jogar? Vamos olhar como os jogadores se recuperaram de um jogo para o outro. Todos estão à disposição. Posso jogar na terça de repente com um time que não jogou a Sul-Americana. Ou posso repetir, fazer uma mescla…”, disse Luxemburgo, em entrevista coletiva, após o jogo contra o Vasco.

O volante Gabriel Moscardo, que passou por cirurgia de apendicite há dez dias, deve seguir como desfalque. O meia Matías Rojas, em recuperação de pancada no tornozelo, é dúvida.

Recém-contratado, Lucas Veríssimo pode fazer a estreia nessa partida. O zagueiro treina no Timão desde quinta-feira, mas não foi relacionado para o duelo do último sábado.

No domingo, apenas os reservas treinaram em campo. Os atletas que enfrentaram o Vasco fizeram um trabalho regenerativo. O Timão encerra a preparação para enfrentar o Newell’s ainda na tarde desta segunda-feira.

Uma possível escalação corintiana para terça-feira é: Carlos Miguel, Rafael Ramos (Caetano), Bruno Méndez, Murillo e Matheus Bidu; Giuliano, Fausto Vera, Matheus Araújo e Adson (Ruan Oliveira); Róger Guedes (Biro) e Felipe Augusto.

*Com informações do ge