Com duas mortes por dengue, Votuporanga decreta estado de epidemia  

Um terceiro óbito é investigado. Cidade vem registrando uma média de 30 novos casos por dia; Prefeitura reforça ações de combate e irá multar quem não limpar quintais ou terrenos.

Ainda sob os reflexos da pandemia de Covid-19 Votuporanga/SP enfrenta um inimigo antigo, conhecido por todos e também letal: a Dengue. Desde o início deste ano, a cidade vem registrando uma média de 30 novos casos por dia, totalizando, até esta segunda-feira (4.abr), 3.040 casos e outros 1.830 em investigação. Dois óbitos já foram confirmados pela doença no mês de março, sendo dois homens, um de 75 e outro de 59 anos, todos com comorbidades. Além destes, a Secretaria da Saúde também aguarda a confirmação de um outro óbito por parte do SVO (Serviço de Verificação de Óbitos).

A alta nos números fez o Município entrar em estado de epidemia, cujo Decreto nº 14.430 foi publicado na edição do Diário Oficial Eletrônico desta segunda-feira. Esta condição jurídica permite que o município agilize processos de compra e/ou contratação de pessoal ou equipamentos para reforçar os trabalhos de combate.

O Decreto também notifica, automaticamente, todos os proprietários de imóveis a realizarem a limpeza de seus terrenos, bem como de jardins e calçadas, no prazo de 30 dias, realizando a remoção de todo e qualquer tipo de resíduo que possa virar criadouro de animais ou insetos nocivos ao ser humano. Quem descumprir a medida poderá ser multado. O Decreto tem validade por 180 dias.

Reforço das ações

O número vem crescendo e a Secretaria Municipal da Saúde busca novas maneiras de chamar a atenção da população sobre a importância de manter os quintais limpos e livres de objetos que possam acumular água. Além do trabalho diário de rotina desenvolvido pelos agentes de saúde da Vigilância Ambiental, a Prefeitura também está contratando serviços de drone para conseguir verificar imóveis que os profissionais não conseguem adentrar.

Além disso, neste mês o trabalho de nebulização veicular noturna será reforçado com duas equipes, e não apenas uma como ocorre normalmente, que atuarão em áreas com maior incidência da doença. A ação está prevista para ser realizada nos dias 25, 26 e 27. A Vigilância Ambiental definirá as áreas na semana que antecede a ação.

A cidade também receberá um novo mutirão de limpeza contra a Dengue através do recolhimento de materiais inservíveis. O cronograma dos bairros está em definição e será divulgado nos próximos dias.

Atendimento de saúde

Pessoas com sintomas de Dengue podem procurar atendimento em qualquer uma das 16 unidades de saúde e também na UPA 24 horas, que fica na Rua João Rodrigues Agostinho, 2723, e no Hospital do Pozzobon, que fica na Rua Antônio Serafim de Queiroz, 2395.

Os principais sintomas da Dengue são febre alta, dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo.