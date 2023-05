Com dores na coxa, Nestor é poupado e não viaja com o São Paulo para jogo pela Sul-Americana 

Meia precisou ser substituído no último jogo e não enfrenta o Puerto Cabello, da Venezuela.

Rodrigo Nestor não viajou com a delegação do São Paulo para a Venezuela, onde o time enfrenta o Puerto Cabello, nesta terça-feira, às 21h30, pela Copa Sul-Americana.

O meia sentiu um incômodo na coxa esquerda durante o confronto contra o Vasco, no último sábado, e deve realizar exames nesta segunda, no CT da Barra Funda, para saber a gravidade do problema.

Nestor fez exames e não houve lesão diagnosticada. Ele teve uma fadiga muscular no reto femoral direito.

Nestor tem sido um dos principais jogadores do São Paulo neste início de trabalho de Dorival Júnior. Ele foi titular em praticamente todas as partidas e, por conta disso, sentiu o desgaste da maratona de jogos.

Para o seu lugar, o mais cotado a entrar é Michel Araújo. Foi ele quem substituiu o companheiro no segundo tempo contra o Vasco.

Dorival Júnior deve realizar mais mudanças no time que vai a campo na terça. A lista de relacionados para a viagem não é divulgada pelo clube.

