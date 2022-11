Com Daniel Alves e Thiago Silva líderes, veja os 5 brasileiros mais velhos na história das Copas 

Lista é preenchida por jogadores de defesa, com empate entre os nomes que defenderam seleção brasileira em Mundiais do passado.

Quando Tite anunciou o nome do lateral Daniel Alves para a Copa do Mundo de 2022, um recorde estava sendo quebrado: o de jogador mais experiente a defender a seleção brasileira em um Mundial. Com 39 anos, o jogador do Pumas, do México, já entra para história antes mesmo de estreia do Brasil no Catar.

E o segundo colocado dessa lista também está no grupo formado por Tite para esta edição. Aos 38 anos, Thiago Silva colabora com a sua vasta experiência na busca pelo hexa, com o peso de ser o segundo jogador mais velho na história da Seleção em Copas. Ele será o capitão do time.

Confira abaixo o top 5 dos jogadores mais experientes a defenderem o Brasil em uma Copa do Mundo:

1º) Daniel Alves (39 anos)

A primeira Copa do Mundo do lateral Daniel Alves foi a da África do Sul, em 2010. O veterano também disputou a edição do Brasil, em 2014. Na Rússia, em 2018, Dani só não se fez presente por ter sofrido uma grave lesão. O lateral, que nasceu no dia 6 de maio de 1983, é considerado o jogador com mais títulos na história do futebol, com 43 taças ao todo, e chega para o Catar com 39 anos.

2º) Thiago Silva (38 anos)

Thiago Silva é outro que, além de experiente pela idade, também carrega na bagagem uma história em Copas do Mundo. Sua primeira edição foi na África do Sul, em 2010. O zagueiro foi outro nome que participou da campanha do Brasil em casa, no Mundial de 2014, como capitão. Sua terceira Copa foi em 2018, na Rússia, quando vestiu a faixa de líder em duas partidas. Portanto, o zagueiro de 38 anos, nascido no dia 22 de setembro de 1984, chega ao Catar para a sua quarta Copa do Mundo.

3º) Djalma Santos (37 anos na Copa de 1966)

A primeira Copa do Mundo do lateral-direito Djalma Santos foi na edição de 1954, na Suíça. Na Copa da Suécia, em 1958, estreou na final, quando o Brasil bateu os donos da casa e sagrou-se campeão do mundo pela primeira vez. O fato curioso é que mesmo com apenas um jogo disputado, Djalma foi eleito o melhor jogador da sua posição naquela Copa. Em 1962, novamente foi convocado e participou da campanha do bi, no Chile. O último Mundial do histórico lateral, nascido no dia 27 de fevereiro de 1929, foi na edição de 1966, na Inglaterra, com 37 anos. Djalma Santos faleceu em 23 de julho de 2013, aos 84 anos.

4º) Nilton Santos (37 anos na Copa de 1962)

A primeira Copa do Mundo de Nilton Santos foi na edição de 1950, no Brasil, quando a Seleção perdeu na final para o Uruguai. Mais um lateral nesse top 5, Nilton Santos também participou da campanha de 1954, além de ter conquistado os Mundiais de 1958, na Suécia, e 1962, no Chile, quando fez um movimento que entrou para a história. No jogo contra a Espanha, cometeu um pênalti, mas quando escutou o apito, deu dois passos para frente, saindo da grande área e enganando o árbitro, que marcou apenas falta. A final daquele Mundial marcou sua despedida de Copas. Nilton Santos, nascido no dia 16 de maio de 1925, tinha 37 anos. Seu falecimento ocorreu no dia 27 de novembro de 2013, aos 88 anos.

5º) Emerson Leão (36 anos e 11 meses na Copa de 1986)

Único goleiro da lista, Emerson Leão foi para a sua primeira Copa do Mundo em 1970, no México, com 20 anos, portanto integrando o grupo que conquistou o tricampeonato. Na sequência, participou das edições de 1974, na Alemanha Ocidental, e de 1978, na Argentina. Na Copa da Espanha, em 1982, foi preterido por Telê Santana, mas foi convocado para a edição de 1986, no México, participando pela última vez de um Mundial perto de completar 37 anos. Leão nasceu no dia 11 de julho de 1949 e atualmente está com 73 anos.

