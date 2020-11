Com Chapa única Sindicato dos Servidores Municipais realiza eleições de diretoria para 2020/24

As eleições, importantes para o fortalecimento da classe, elegerá a nova diretoria para o mandato de 2021 à 2024

Da Redação

As eleições para eleger a nova diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais de Votuporanga acontecem nos dia 5 e 6, nesta quinta e sexta feira respectivamente. Para disputar a presidência foi indicado o associado Thiago Rogeri da Silva – Professor PEB I E PEB II licenciado em biologia, servidor público efetivo desde 2014.

Por existir apenas um concorrente ao cargo, já que os demais não preencheram os quesitos legais necessários, Thiago pede aos associados para que participem do pleito para o fortalecimento da classe. Thiago falou na tarde de ontem ao Diário de Votuporanga sobre suas metas de trabalhos se eleito for.

“Por ser servidor público e estar sempre envolvido em comissões da classe dos professores, me senti seguro para encabeçar uma chapa e concorrer às eleições sindicais deste ano. Somando a isso, conseguimos montar uma diretoria bem diversa em relação aos cargos de cada um. Me sinto bem assistido e peço a confiança e o voto do servidor. Lembrando que eu estarei lá exatamente para ser cobrado e mostrar resultados. Estou pronto pra isso. Já tive a experiência de ser diretor sindical no cargo de secretário e isso me deu a visão de um modelo diferente. Hoje se diz que os sindicatos não fazem nada porque no passado as maiores conquistas já aconteceram. Quando se chega nesse patamar, nosso papel acaba sendo mais fiscalizador . O desafio agora é encontrar os meios para trazer os servidores para o sindicato e resgatar a confiança deles. Temos um caminho para propor. Queremos fazer uma gestão totalmente diferente do que se teve até agora. Mais comunicativa, mais eficiente, mais ativa e mais transparente. Nosso foco será lutar por conquistas, barrar qualquer perda de direitos, renovar e ampliar as parcerias e caprichar no lazer para nossos parceiros. Já temos projeto de área de lazer que só não saiu do forno por causa das obras anti enchentes”, conta o candidato.

As eleições sindicais que acontecem nesta quinta e sexta-feira, 5 e 6 de novembro, deverão ser divididas em uma urna em ponto fixo, que estará na sede do Sindicato, que fica na Rua Venezuela, 3777, das 7h ÀS 17h e mais umas urnas itinerantes que ficarão rodando em todos os setores da Prefeitura, SAEV e Câmara Municipal para colher votos dos associados.

O Sindicato, que foi fundado em 25 de julho de 1989, hoje possui centenas de associados. Para votar somente poderão aqueles associados com desconto regular. A entidade disponibilizou para esclarecer quaisquer dúvidas os telefones: 3422-1255 e 17 99624-2767 (watts).