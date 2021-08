Com capacidade para 100 passageiros, avião militar dos EUA decolou com 640 durante caos no aeroporto de Cabul

Segundo imprensa americana, tripulação tomou a decisão de partir depois de invasão da aeronave por pessoas desesperadas para fugir do Afeganistão. Com centenas de pessoas tentando fugir desesperadamente do Afeganistão, em cenas dramáticas no aeroporto internacional de Cabul, horas depois de o Talibã assumir o controle do governo, uma aeronave militar americana transportou, em segurança, 640 pessoas a bordo — a capacidade “oficial” do avião é de cerca de 100 passageiros.

De acordo com relatos publicados pela imprensa dos EUA, o C-17 Globemaster III operado pela Força Aérea dos EUA estava prestes a decolar rumo à base de al-Udeid, no Qatar, com alguns passageiros selecionados pelos americanos, na noite de domingo.

Contudo, a aeronave foi invadida, e centenas de pessoas se amontoaram no chão. Segundo o site Defense One, citando fontes do Departamento de Defesa, a tripulação “tomou a decisão de partir”, e cerca de 640 pessoas desembarcaram no destino final, em segurança. Inicialmente, falava-se em até 800 passageiros.