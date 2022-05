Com cálculo renal, Fernando Haddad fica em repouso, suspende compromisso de pré-campanha e visita a Votuporanga 

‘Todos os eventos programados até o domingo, dia 15, estão preliminarmente suspensos e serão remarcados’, informou a assessoria do petista. Este é o segundo adiamento da vinda de Haddad a Votuporanga, o primeiro foi em março.

Haddad se sentiu indisposto na segunda-feira (9.mai) e recorreu ao plantão do Hospital Oswaldo Cruz. Foi recomendado que o ex-prefeito permanecesse em repouso pelos próximos dias.

“Em decorrência, todos os eventos programados até o domingo, dia 15, estão preliminarmente suspensos e serão remarcados”, informou a assessoria do petista.

Com relação à saúde do pré-candidato, foi informado que ele sofre de “um pequeno cálculo que será expelido pelo uso de medicamentos”.

Entre os compromissos agendados para o período estava a vinda do político à Votuporanga/SP, que estava prevista para a próxima sexta-feira, dia 13 de maio, quando faria uma palestra com o tema: ‘educação, desenvolvimento regional e conjuntura’, em evento no Sindicato dos Moveleiros.