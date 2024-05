Com baixa cobertura vacinal, Votuporanga registra duas mortes por H1N1 

No município, apesar dos esforços da Secretaria da Saúde, apenas 37,26% do público foi imunizado contra a gripe, enquanto o Ministério da Saúde preconiza 90%.

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga/SP confirmou na tarde desta segunda-feira (20.mai) que, apesar dos esforços, o município enfrenta uma baixa cobertura vacinal contra a gripe. Os dados divulgados pela pasta apontam que apenas 37,26% da população vacinável foi imunizada, muito longe do que é preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 90%.

A Saúde confirmou também que Votuporanga contabiliza duas mortes confirmadas por H1N1 em 2024. As vítimas são duas mulheres, uma mulher de 34 anos, com morte registrada no dia 5 de fevereiro, e a outra, de 75 anos, teve óbito registrado no dia 23 fevereiro.

Questionada sobre o aumento no índice de internação por gripe no município, a pasta informou que “até o momento, a Vigilância Epidemiológica informa que foram hospitalizadas 15 pessoas com Síndrome Respiratória Aguda Grave. Para dados sobre internações de pacientes com sintomas gripais, entrar em contato diretamente com o Hospital Unimed e a Santa Casa.”

A Secretaria da Saúde ressalta que segue com a campanha de vacinação contra a gripe até o final deste mês. O imunizante está disponível em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta feira, das 7h às 18h30, para todo o público com idade acima de seis meses.

A vacina é trivalente, portanto, protege contra dois tipos de Influenza A (H1N1 e H3N2) e contra o Influenza B. Vale ressaltar que a imunização é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a doença e possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento dos casos, as internações e o número de óbitos, além de diminuir também a sobrecarga sobre os serviços de saúde.

“Estar imunizado é crucial para protegermos a nós mesmos e os outros. Estamos num período em que as doenças virais se propagam com muita facilidade, entre elas, a gripe. Temos a vacina disponível na rede pública de saúde ofertada gratuitamente para toda a população a partir dos seis meses, por isso, reforço a importância de que todos procurem unidade de saúde mais próxima de sua casa,” comenta a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

Para receber a dose da vacina é importante que os interessados apresentem a carteira de vacinação ou CPF. Para mais informações o telefone para contato é o (17)3405-9787.