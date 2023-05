Com apoio do deputado Carlão Pignatari, Ouroeste vai ganhar piscina inclusiva

Parlamentar também conquistou construção de unidade de saúde no distrito de Arabá.

Com apoio do deputado Carlão Pignatari, um projeto inovador está em andamento no município de Ouroeste/SP. Uma piscina adaptada para pessoas com deficiência está em construção no centro comunitário da cidade. A previsão de entrega é para até o final do ano.

“Essa piscina busca garantir que todas as pessoas, independente da sua condição, possam se divertir, se refrescar e ficar junto da família. Isso se chama inclusão. É um excelente projeto que me enche de orgulho e alegria. Parabéns Ouroeste por mais essa conquista”, disse Carlão Pignatari.

A piscina especial não é igual às comuns. Não tem profundidade. É feita para que cadeirantes, por exemplo, possam entrar no espaço sozinhos. Jatos d’água ficam espalhados por toda a área, garantindo os banhos e a diversão. A acessibilidade em todo o centro comunitário está garantida, inclusive nos banheiros.

“A gente chama de piscina inclusiva. Ela vai beneficiar cadeirantes, pessoas com deficiência, que poderão acessar diretamente. É uma coisa inédita na cidade e na região. Os recursos para as obras são do MIT [Município de Interesse Turístico]. Agradecemos ao deputado Carlão Pignatari por abraçar o nosso projeto”, disse Cézar Felisbino da Silva, diretor de Esporte, Lazer e Turismo de Ouroeste.

Saúde

O deputado Carlão Pignatari também intermediou para Ouroeste a construção de uma nova UBS (Unidade Básica de Saúde). O investimento é de R$ 835 mil. O prédio está sendo construído no distrito de Arabá, que foi criado por lei municipal em 2016 e tem cerca de mil moradores.

“Saúde é uma das prioridades do meu mandato. A atenção básica precisa ser descentralizada, estar nos bairros, então nada melhor do que construirmos uma UBS no distrito de Arabá, que foi recém-criado e tem fundamental importância para o município de Ouroeste”, afirmou Carlão.

Ouroeste também foi contemplada com a recuperação de rodovias, como a Percy Waldir Semeghini. Todo o trecho, desde Fernandópolis, foi recuperado, reduzindo o número de acidentes. “A recuperação da rodovia foi promessa e está cumprida. Agradeço ao governo estadual por ter compreendido a importância e urgência da obra”, disse o deputado.