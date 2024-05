Com apoio do deputado Carlão Pignatari, ginásio de esportes é reinaugurado em Jales 

Parlamentar conquistou R$ 1,9 milhão junto ao governo estadual para reforma geral do espaço.

O deputado Carlão Pignatari participou, na última sexta-feira (17.mai), da reinauguração do Ginásio Municipal de Esportes “Waldemar Lopes Ferraz”, em Jales. A reforma geral do espaço foi anunciada quando o parlamentar ocupou o cargo de governador em exercício do Estado de São Paulo. Carlão Pignatari intermediou uma verba de R$ 1,945 milhão para a obra, que também recebeu contrapartida de R$ 1,5 milhão do município, de acordo com a prefeitura.

“A reforma deixou o ginásio com uma outra cara, mais moderno, funcional e com acessibilidade. Fico feliz e agradecido em contribuir com mais essa conquista para a população de Jales, a quem tenho muito carinho. Espero que todos aproveitem”, disse o deputado, ao lado do prefeito Luis Henrique, da vice-prefeita Marynilda Cavenaghi Nacca e da secretária de Estado dos Esportes, coronel Helena Reis, além de vereadores e vereadoras, e demais autoridades locais e regionais.

A reforma do ginásio foi importante porque o tornou apto a sediar jogos de campeonatos oficiais de modalidades como vôlei, futsal e basquete. Ao longo da semana, diversas apresentações esportivas foram realizadas com a presença de personalidades dos esportes. O deputado aprovou as intervenções. “Parabéns a todos que trabalharam para deixar esse ginásio tão bonito, funcional e receptivo para todos os esportes”, disse Carlão Pignatari.

De acordo com a prefeitura, na obra foram incluídas a troca da iluminação por refletores de LED, construção de novos vestiários e de nova lanchonete, construção de novos sanitários para público, instalação de elevador, elevação do piso da quadra poliesportiva para adequação das dimensões oficiais, instalação de novo piso flutuante de assoalho de madeira na quadra poliesportiva, instalação de novo placar eletrônico, entre outras melhorias.

“Investir em esporte é garantir oportunidades para crianças e adolescentes, além de vida saudável e convívio para todos. Ao receber a demanda da reforma do ginásio de esportes, fomos em busca dos recursos no governo estadual. Sou um deputado do interior e meu mandato está à disposição das cidades e de toda a população. Quero reafirmar meu compromisso com Jales e toda a sua população. Podem contar comigo”, disse Carlão Pignatari.

Outras conquistas

Nos últimos anos, o deputado Carlão Pignatari intermediou mais de R$ 20 milhões em investimentos para Jales, em áreas como saúde, infraestrutura e segurança pública. Além da reforma do ginásio, o parlamentar conseguiu recursos para a ponte na rua 19, entre os bairros Jardim do Bosque e São Judas Tadeu, e a recuperação das marginais Áureo Fernandes de Faria, Ayrton Senna da Silva e Drº Eduardo Ferraz, além da revitalização completa da avenida Paulo Marcondes.

Na área da saúde, o deputado Carlão Pignatari destinou mais de R$ 2 milhões para o município, entre verbas de custeio dos serviços oferecidos na Santa Casa e na unidade do Hospital de Amor (antigo Hospital do Câncer de Barretos). Jales também ganhou novos veículos, como viaturas da polícia e equipamentos para a Defesa Civil. “Minha atuação visa, principalmente, o bem-estar da população. Então, a população de Jales pode continuar contando com meu trabalho e apoio”, afirmou.