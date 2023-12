Com apoio de Carlão Pignatari, usuário do Iamspe terá tratamento contra câncer na Santa Casa de Votuporanga 

Parlamentar também negociou aumento de 25% no teto de remuneração para hospital.

Os usuários do Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual) terão, em 2024, a opção de tratamento contra o câncer na Santa Casa de Votuporanga. A conquista, intermediada pelo deputado Carlão Pignatari, foi anunciada nesta terça-feira (12.dez) em reunião com a superintendente do instituto, Maria das Graças Bigal Barboza da Silva, e a direção da Santa Casa.

Outra novidade anunciada foi o aumento de 25% no teto remuneratório mensal, que corresponderá a R$ 1,2 milhão a mais em serviços a serem realizados no hospital ao ano. Com isso, a Santa Casa poderá atender mais conveniados do Iamspe sem ter que adiar para o próximo mês. O hospital votuporanguense realiza cirurgias de média e alta complexidade, além de internações, atendimentos clínicos e de pronto-socorro aos usuários do Iamsp.

“Estou muito feliz em proporcionar esse resultado entre o Iamspe e a Santa Casa de Votuporanga. Agradeço a sensibilidade da superintendente Graça e do governador Tarcísio de Freitas ao atender este pleito que beneficiará toda a região”, disse Carlão.

O gestor estratégico administrativo da Santa Casa, Angelo Bimbato, agradeceu a atuação do deputado Carlão Pignatari no processo. “Mais uma vez, a atuação do deputado Carlão Pignatari foi fundamental para esse resultado de sucesso”, disse. A expectativa, segundo ele, é de que os atendimentos oncológicos possam começar já em janeiro, após a assinatura dos documentos.

No caso do tratamento contra o câncer, os pacientes do convênio poderão fazer quimioterapia, imunoterapia, entre outros, no novo Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga, sem precisar ir até São José do Rio Preto. Isso vai beneficiar pacientes de toda a cidade e região.

O Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga foi inaugurado em junho de 2022 e, em um ano, atingiu a marca de 1.300 atendimentos. A maioria dos pacientes é do sexo feminino, na faixa etária de 60 a 69 anos. Os pacientes são acompanhados por médicos, enfermeiros, nutricionista, psicólogo, farmacêutico e assistente social.

Apoio

Em 2021, o deputado Carlão Pignatari também intermediou o aumento do teto remuneratório do Iamspe para a Santa Casa, o que foi comemorado pela direção do hospital, que completou 73 anos em 2023. “A Santa Casa é uma instituição filantrópica, que há 73 anos atende Votuporanga e região. E nessa missão, ela conta com um grande parceiro: o deputado estadual Carlão Pignatari. Ele intermediou diversas conquistas no decorrer de nossa trajetória, deixando sua marca em nosso hospital”, disse Amaro Rodero, provedor da Santa Casa de Votuporanga.

Sobre os atendimentos oncológicos para usuários do Iamspe, o provedor afirmou que a atuação do deputado Carlão Pignatari foi fundamental. “Com o foco em beneficiar nossos milhares de pacientes, além de destinar emendas parlamentares, Carlão foi fundamental para que os usuários do Iamspe possam ter atendimento oncológico em nosso ambulatório, sem necessidade de viajar e com toda qualidade e cuidado que merecem. Para assistir esses pacientes, ele conseguiu aumento de teto contratual. Nossa gratidão e reconhecimento pela atuação do Carlão na área da saúde, impactando positivamente quem tanto precisa”, disse Amaro Rodero.