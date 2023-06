Com apoio de Carlão Pignatari, Santa Fé do Sul recebe mais de R$ 6 milhões em investimentos

Saúde foi uma das áreas mais beneficiadas, seguida da infraestrutura, social e segurança.

Recursos para a Santa Casa e para custeio da saúde municipal; compra de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) móvel e construção de nova unidade básica de saúde; aquisição do veículo de resgate do Corpo de Bombeiros; e castração animal. Essas foram algumas das conquistas intermediadas pelo deputado Carlão Pignatari junto ao governo estadual para Santa Fé do Sul nos últimos quatro anos. Ao todo, os investimentos ultrapassam R$ 6 milhões.

Na área da infraestrutura, o deputado conseguiu o recapeamento de ruas do centro e dos bairros Vila Mariana, Terras Altas e Jardim Mangará. A avenida Primo Campagnoli, no distrito industrial 2, recebeu R$ 2 milhões para pavimentação. O ginásio “Antônio Ramon do Amaral” foi reformado e a rodoviária passou por uma revitalização completa. Pelo programa “Respeito à Vida”, foi destinado R$ 1 milhão para obras de trânsito na cidade.

“Santa Fé do Sul é uma das cidades mais importantes do interior e do noroeste paulista. Trabalhamos para contribuir com desenvolvimento sustentável, com a melhoria da qualidade de vida da população e, principalmente, com o futuro de Santa Fé do Sul. Neste aniversário da cidade, quero reafirmar aqui meu compromisso com a população e dizer que estamos à disposição para ajudar no que for necessário”, disse Carlão Pignatari.

O parlamentar também ajudou a trazer as 252 casas do Residencial “Vereador José Ribeiro Guimarães”. As primeiras 200 unidades já foram entregues. O restante, 52, está em fase final de construção. Além do resgate dos Bombeiros, a Polícia Militar recebeu três novos veículos intermediados pelo deputado. Para a Santa Casa, foram repassados R$ 300 mil no começo deste ano. Uma areninha de esportes foi construída no Jardim Guanabara.

“Sou um deputado do interior. Com meu trabalho na Alesp, contribuo com mais de 100 cidades paulistas. Os bons projetos têm prioridade. Nosso mandato visa ações nas áreas da saúde, do social, da infraestrutura, e também da educação e segurança pública. Conquistamos muitas coisas nos últimos anos e vamos lutar para trazer mais investimentos para Santa Fé do Sul e região. Esse é o nosso compromisso”, afirmou Carlão Pignatari.