Com apoio de Carlão Pignatari, regiões turísticas do interior paulista recebem totens informativos

Só na região noroeste, são 79 municípios participantes de programa do governo estadual.

Quem viajar para o interior do Estado de São Paulo neste feriado de Páscoa poderá notar um cenário diferente nas 14 cidades da Região Turística Maravilhas do Rio Grande, no noroeste paulista. Elas ganharam um totem informativo com um QR Code que remete a um guia turístico destacando os atrativos e características naturais da cidade e redondeza. A ação faz parte de um programa do governo estadual e tem apoio do deputado Carlão Pignatari.

Outras 65 cidades do noroeste paulista também receberam ou vão receber os totens. Elas fazem parte das Regiões Turísticas das Águas, Cultura e Negócios; Águas, Sabores e Saberes; Coração do Tietê; Entre Rios; Pantanal Paulista; e Tietê Vivo. Todas as regiões integram o Polo Noroeste Rios, que concentra mais de 2 milhões de habitantes e elevados investimentos em turismo.

“Os totens indicativos servem para sinalizar e informar a população e aos turistas sobre os atrativos turísticos da cidade e da região. Com isso, vamos incrementar o turismo, a geração de emprego e renda, e a valorização do nosso interior paulista. As belezas das nossas regiões turísticas são imensas e têm potencial de expansão. Vamos avançar ainda mais”, disse Carlão Pignatari.

A Região Turística Maravilhas do Rio Grande é composta por 14 municípios: Cardoso, Fernandópolis, Guarani d’Oeste, Indiaporã, Macedônia, Meridiano, Mira Estrela, Ouroeste, Paulo de Faria, Pedranópolis, Populina, Riolândia, Valentim Gentil e Votuporanga. Já a Região Turística das Águas, Cultura e Negócios é formada por dez cidades: Bady Bassitt, Catanduva, Icém, Ipiguá, Monte Aprazível, Nova Granada, Olímpia, Palestina, São José do Rio Preto e Uchôa.

A Região Turística das Águas, Sabores e Saberes é composta pelas cidades de Adolfo, Catiguá, Ibirá, Irapuã, Mendonça, Novo Horizonte, Potirendaba, Sales e Ubarana. A Região Turística Coração do Tietê é formada por Guaiçara, Lins, Pongaí, Promissão e Sabino. Já a Região Turística Entre Rios tem Jales, Mesópolis, Nova Canaã Paulista, Palmeira d’Oeste, Rubinéia, Santa Albertina, Santa Clara d’Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita d’Oeste, Santana da Ponte Pensa, Três Fronteiras, Urânia e Turmalina.

Andradina, Castilho, Ilha Solteira, Itapura, Lavínia, Mirandópolis, Pereira Barreto, Sud Mennucci, Suzanápolis e Valparaíso formam a Região Turística do Pantanal Paulista, enquanto Araçatuba, Barbosa, Birigui, Braúna, Brejo Alegre, Buritama, Gastão Vidigal, Lourdes, Monções, Penápolis, Piacatu, Planalto, Santo Antônio do Aracanguá, Santópolis do Aguapeí, Turiúba, Zacarias, Bilac e Clementina integram a Região Turística Tietê Vivo.

Turismo

De acordo com dados do governo estadual, o Polo Noroeste Rio, formado por 79 cidades espalhadas em sete regiões turísticas, receberam quase R$ 200 milhões em recursos para investimentos em turismo. Foram feitas obras de infraestrutura, melhorias, adequações e urbanização para atender à população e aos turistas nos mais diversos atrativos, principalmente as famosas “prainhas”.

“Eu apoio o desenvolvimento do turismo no interior paulista, porque as nossas regiões são muito bonitas, têm excelentes atrativos e lugares incríveis para passear, curtir a natureza e relaxar. Nosso apoio vêm de maneiras diferentes, seja por meio de emenda parlamentar, por meio de projetos viabilizados junto ao governo ou programas do Estado de São Paulo. Vamos sempre trabalhar para conquistar mais investimentos e garantir viabilidade ao turismo no interior do Estado de São Paulo”, disse o deputado Carlão Pignatari.