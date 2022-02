Com apoio de Carlão Pignatari, Monte Aprazível receberá R$ 4,6 milhões para obras de Infraestrutura

Segundo o prefeito Marcio Miguel, recurso será destinado para pavimentação, recuperação de ruas e desenvolvimento da área para abrigar o Distrito Industrial local.

O município de Monte Aprazível/SP receberá R$ 4,6 milhões do governo do Estado para obras de infraestrutura. O anúncio foi feito na manhã de quinta-feira (10), durante encontro do prefeito Marcio Miguel e dos vereadores Donaldo Paiola e João Carlos Ferreira, com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, e o Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, no Palácio dos Bandeirantes.

Segundo o prefeito, com a chegada dos recursos conquistados com a ajuda de Carlão, serão realizadas obras de pavimentação, recuperação de ruas e desenvolvimento da área para abrigar o Distrito Industrial local.

“Com esse apoio do deputado, junto ao governo do Estado, vamos poder dar início às obras de pavimentação em torno do nosso Distrito Industrial e realizar outras obras que a cidade também precisava muito. Carlão é conhecedor dos nossos desafios, por estar sempre muito próximo da nossa cidade e da nossa gente, por isso, somos muito gratos ao seu trabalho incansável em prol de Monte Aprazível” comentou Marcio Miguel.

Para o deputado, poder atuar na Assembleia, junto às necessidades do interior, é sempre uma satisfação. “O governo do Estado investe na infraestrutura de todos os municípios paulistas, e nós estamos aqui para fazer o dinheiro chegar a quem precisa. Com a adequação desse Distrito Industrial, por exemplo, Monte Aprazível se torna ainda mais atrativa para investimentos e a instalação de novos empresas, o que resulta em mais empregos e renda para a população”, concluiu Carlão.