Com apoio de Carlão Pignatari, Mira Estrela conquista quase R$ 30 milhões em investimentos

Recursos foram registrados nos últimos três anos em diversas áreas do município.

Com o apoio do deputado Carlão Pignatari, o município de Mira Estrela/SP, conquistou quase R$ 30 milhões em investimentos nos últimos três anos. No período, os setores mais beneficiados foram o da saúde, educação, infraestrutura, turismo e lazer, além do envio de novos veículos, máquinas e equipamentos.

“Mira Estrela tem vocação natural para o turismo e também para a indústria da pesca, por estar às margens do rio Grande, um dos maiores afluentes do nosso país. Porém, para que o turismo vá bem, todos os outros setores também precisam estar bem. Por isso, priorizamos diversos investimentos na cidade”, disse Carlão.

Uma das novidades é o Parque do Ecoturismo, uma área que reúne locais para caminhada e prática de esportes, e brinquedos infantis, além de paisagismo. A famosa prainha da cidade está recebendo um píer. A estrada da cidade até o local foi totalmente recapeada, tornando o passeio mais seguro e tranquilo.

Na saúde, foi destinado mais de meio milhão de reais para aquisição de equipamentos, ambulância, veículo para transporte de pacientes e verba para custeio dos atendimentos (remédios, plantões, serviços diversos, entre outros). Já na reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) da praça foram aplicados R$ 200 mil.

Mira Estrela vai ganhar ainda, em breve, um centro de múltiplo uso, que pode abrigar uma unidade de saúde. As obras, orçadas em R$ 765 mil, já foram iniciadas. “A saúde precisa andar junto com o turismo. Então, esses investimentos fazem Mira Estrela ser uma cidade forte, referência no interior paulista”, afirmou Carlão.

O município também ganhou novos veículos e equipamentos, como caminhão basculante, kit Patrulha Agrícola, retroescavadeira, pá carregadeira, ônibus e para a Defesa Civil. “Sou um deputado interior. Estou à disposição dos municípios paulistas para ajudar no que for necessário para a população”, disse o deputado.