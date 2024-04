Com apoio de Carlão Pignatari, José Bonifácio ganha nova unidade de saúde 

Unidade básica de saúde contará com serviços especializados; investimento foi de quase R$ 900 mil.

Com o apoio do deputado Carlão Pignatari, a cidade de José Bonifácio ganhou uma nova UBS (Unidade Básica de Saúde). Na inauguração, realizada nesta quinta-feira (4), o parlamentar destacou as ações realizadas no município nos últimos anos e parabenizou o prefeito Dilmo Resende de Carvalho pelo trabalho. Vereadores e autoridades locais e da região participaram do evento, além da população.

“Contribuir com o desenvolvimento regional é sempre importante. Quando tratamos de saúde, então, devemos encarar com ainda mais responsabilidade. O novo espaço vai garantir uma melhoria no atendimento especializado e José Bonifácio só tem a ganhar com a nova UBS. Parabéns a todos e podem continuar contando com o meu apoio por mais ações para a cidade”, disse o deputado Carlão Pignatari.

A UBS recebeu investimento de quase R$ 900 mil. O convênio para a realização da obra foi firmado durante um dos períodos em que o deputado Carlão Pignatari esteve como governador em exercício do Estado de São Paulo. Localizada no bairro Valentim Ciane, a unidade receberá o nome de “José Vendramini”, em homenagem a essa importante figura da cidade. O título foi aprovado na Câmara de Vereadores.

A recém-inaugurada unidade de saúde contará com serviços relevantes e importantes para a população. Dos mais tradicionais como pediatria, ginecologia, odontologia e clínico-geral, aos mais diversificados que abrangem o programa de Saúde da Família (Estratégia Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde da Família). De acordo com a prefeitura, a UBS receberá pacientes de toda cidade, especialmente da própria área onde está localizada e também do bairro Jardim Vitória.

“Quero agradecer ao deputado Carlão Pignatari por mais essa conquista para José Bonifácio. Estou muito feliz e agradecido em inaugurar mais esse equipamento público para a nossa população. O espaço facilitará o atendimento médico para os moradores próximos. Com isso, teremos mais qualidade no atendimento, conforto, segurança e tranquilidade para os pacientes e as equipes”, disse o prefeito Dilmo.

Outras conquistas

Nos últimos três anos, José Bonifácio recebeu mais de R$ 50 milhões em investimentos do governo estadual, a maior parte intermediado pelo deputado Carlão Pignatari. A maior obra foi o anel viário da cidade. O objetivo da construção foi tirar o tráfego pesado de caminhões da área urbana da cidade, garantindo mais segurança e tranquilidade a todos. “Muito obrigado ao nosso deputado Carlão Pignatari, que sempre nos ajuda a melhorar a nossa cidade”, disse o prefeito Dilmo Resende na inauguração, em outubro do ano passado.

O deputado, que é cidadão honorário de José Bonifácio, também já destinou tratores e implementos agrícolas para a cidade, um tomógrafo, um caminhão-pipa, viaturas da Polícia Militar, além de recursos para custeio de serviços de saúde e obras de infraestrutura, como praças e asfalto. “Minha relação com José Bonifácio é antiga. Só tenho a agradecer pela parceria com todos aqui na cidade, em especial com o prefeito Dilmo, que é um excelente gestor. Obrigado por tudo e podem sempre contar comigo”, disse Carlão Pignatari.