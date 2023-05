Com ajuda do deputado Carlão Pignatari, ruas e avenida de Gastão Vidigal são recapeadas

Emenda de R$ 300 mil foi indicada no ano passado pelo parlamentar.

A avenida principal de Gastão Vidigal, município da região noroeste paulista, está mais bonita, segura e com maior fluidez de trânsito para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. A via foi uma das que ganhou recapeamento após o deputado Carlão Pignatari destinar, no ano passado, emenda de R$ 300 mil para as obras na cidade.

A avenida Sezinio Raimundo de Brito é a via de entrada da cidade. Além dela, foram recapeados trechos das ruas Euripedes Balsanufo da Silva e Nafetale Pereira Dias. Ao todo, segundo a prefeitura, foram concluídos mais de 5 mil metros quadrados de recapeamento asfáltico com a verba do parlamentar.

“Para mim é sempre uma alegria e um prazer servir os municípios do interior paulista. Sou um deputado do interior. Sei das necessidades de cada um dos prefeitos e prefeitas, e também da população. Por isso, quero dizer que o povo de Gastão Vidigal pode contar comigo”, disse Carlão Pignatari.

Além da emenda para recapeamento de ruas e avenidas, o deputado Carlão Pignatari intermediou outros recursos e investimentos para a cidade. Um deles é a construção de uma creche. O prefeito Tião Bertino visitou as obras e agradeceu a ajuda parlamentar. “O deputado Carlão Pignatari é amigo e companheiro de todas as nossas cidades. Sempre está disposto a nos ajudar. Agradeço grandemente ao deputado”, disse.