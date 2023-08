Com ajuda de Carlão Pignatari, Riolândia vai ganhar mais 24 novas casas populares

Ordem de serviço foi assinada nesta terça-feira, em São Paulo; total de novas casas vai a 77.

O deputado Carlão Pignatari participou, nesta terça-feira (15.ago), em São Paulo, da assinatura de Ordem de Serviço para início das obras que darão origem a um novo conjunto habitacional em Riolândia. Serão mais 24 unidades. Com isso, o número de novas moradias da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) intermediadas pelo parlamentar para a cidade sobe para 77, sendo 53 com previsão de entrega até o final do ano.

“Hoje foi assinada a Ordem de Serviço para início das obras de infraestrutura de um novo conjunto habitacional em Riolândia, com mais 24 casas. Somando com as outras 53 moradias que já estão praticamente prontas, serão 77 unidades. Fico feliz e agradecido em ajudar. Em Riolândia, o sonho da casa própria já é uma realidade para as famílias que serão beneficiadas. Parabéns a todos e todas pela conquista, e que sejam felizes nas novas casas”, disse o deputado Carlão Pignatari.

Participaram da cerimônia o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Cardinale Branco; o diretor-presidente da CDHU, Reinaldo Iapequino; o prefeito de Riolândia, Antonio Carlos Santana da Silva, o Toninho; vereadores e vereadoras da cidade, além de servidores da companhia, assessores, entre outros. “Hoje é um dia muito feliz para a população de Riolândia. Agradeço ao deputado Carlão Pignatari que nos ajudou a tirar essas novas casas do papel”, disse o prefeito Toninho, ao lembrar do período em que o deputado Carlão Pignatari assumiu o cargo de governador em exercício, no ano passado.

Obras

O conjunto habitacional “Riolândia M” vai receber obras de infraestrutura, como guia e sarjeta, asfalto e tubulação de água e esgoto, além de postes de iluminação pública. Os investimentos estão orçados em R$ 3,4 milhões, com previsão de conclusão das obras em até um ano. Já as obras do conjunto habitacional “Riolândia L”, com 53 moradias, já estão praticamente prontas.

“Quero agradecer ao governo do Estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, ao secretário Marcelo Branco e ao presidente da CDHU, o Reinaldo, por sempre nos atender nas demandas. O Estado de São Paulo é o único que coloca recursos próprios na habitação popular. Essa é uma conquista da população paulista. Contem comigo para viabilizar novos projetos habitacionais pelo interior de São Paulo”, disse o deputado Carlão Pignatari.