Com a chegada de nova onda de calor, veja como economizar na conta de luz

As altas temperaturas, previstas ao longo da semana, fazem equipamento de refrigeração e climatização trabalhar mais para compensar o calor.

A terceira onda de calor do ano irá elevar as temperaturas nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O fenômeno climático acontece quando as temperaturas ficam cinco graus acima da média, por um período de mais de cinco dias. Neste caso, o calorão deve se estender até sexta-feira, 15 de março. A Neoenergia Elektro reforça dicas importantes para que os clientes evitem alterações no consumo e, consequentemente, previnam-se de surpresas na conta de energia durante os dias mais quentes.

Variações de consumo fazem o valor da conta mudar muito de um mês para o outro.

“ Mesmo que os clientes continuem utilizando os equipamentos da mesma maneira, o calor exige mais de alguns aparelhos, já que as paredes e os ambientes permanecem quentes. Até que o ar-condicionado, por exemplo, consiga chegar a temperatura ideal, vai levar mais tempo e é esse tempo extra de consumo de energia que vai provocar o aumento na conta, que será percebido pelos clientes na fatura, em média, 40 dias depois”, explica o gerente da Neoenergia Elektro, Robinson Delsin.

O aumento na conta de energia também pode estar relacionado aos ciclos de faturamento da conta que podem variar de 27 a 33 dias, conforme as regras do setor elétrico definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Portanto, se um cliente vem de uma fatura que teve apenas 27 ou 28 dias, e recebe no outro mês uma conta com 33 dias de faturamento, são 5 dias de diferença de um ciclo para o outro. Isso, consequentemente, se reflete no valor final a ser pago”, explica Delsin.

Para se ter uma ideia do valor da fatura, basta ter em mãos a leitura do mês anterior e a atual, cuja diferença entre as leituras será o consumo, em kWh, do referido período. O consumidor encontra essa informação na fatura de energia, no campo “detalhamento da conta, no item Qtde” em SP e “Itens da fatura, campo Qtde” no MS. Por exemplo, se na última leitura o medidor indicava 300 e na leitura atual indica 500, a energia consumida nesse período será de 200 kWh, valor esse que deverá ser multiplicado pelo valor da tarifa e somado aos impostos e demais encargos do setor para chegar ao valor total da fatura, esclarece Robinson.

Confira as principais dicas de consumo consciente para os dias mais quentes:

Ar-condicionado e ventilador

O recomendado é manter a temperatura do aparelho entre 23ºC e 25ºC e programar o desligamento automático durante a madrugada. A outra opção é adquirir aparelhos com a tecnologia inverter, onde há menor consumo de energia. Outro detalhe importante é conferir se a manutenção do aparelho está em dia e limpar filtros e saídas de ar a cada duas semanas.

Para refrigerar mais rápido, o consumidor pode adicionar os ventiladores de teto, que são mais econômicos, para circular o ar e manter o clima agradável. Quanto maior a velocidade do ventilador, maior o consumo.

As recomendações para quem vai comprar um ar-condicionado são de optar por modelos Split , que são mais eficientes do que os de janela. Além disso, os que são dotados de tecnologia inverter são até 60% mais econômicos por adotarem um sistema que não desliga completamente o compressor de ar durante o uso, evitando picos de energia. É essencial identificar a capacidade mais adequada do aparelho para as características do ambiente. A instalação deve ser feita, preferencialmente, em paralelo ao lado de maior dimensão do cômodo e no alto.

Chuveiro elétrico

Neste período de altas temperaturas, o indicado é manter o aparelho desligado ou na opção verão, que consome até 30% menos energia. Além disso, deve-se desligar a água quando estiver ensaboando. Por segurança, a orientação é sempre usar resistências originais, pois as inadequadas podem elevar o consumo de energia e provocar sérios danos à instalação e ao chuveiro, causando risco de acidentes. A troca por aquecedor solar térmico é sempre recomendado.

Geladeiras

Para evitar o aumento do consumo, deve-se verificar a borracha de vedação e evitar colocar alimentos quentes. Para saber se a vedação está boa, basta colocar um papel e fechar a geladeira. Se o papel escorregar, o recomendado é trocar a borracha. Outra orientação é manter o aparelho a pelo menos 10 centímetros de distância da parede, evitando que o calor aumente excessivamente na parte traseira. Ao preparar um alimento, busque retirar todos os alimentos de uma vez para abrir a geladeira o mínimo de vezes possível.

Iluminação natural e uso de LED

É importante manter janelas e cortinas abertas para utilizar a iluminação natural. Utilizar cores claras nas paredes e apagar as lâmpadas dos cômodos desocupados, com exceção daquelas que contribuem com a segurança também é importante. Quando precisar usar lâmpadas, escolher as de LED, que são cerca de 40% mais econômicas. O uso de lâmpadas LED traz uma série de benefícios, além de gerar economia de energia.

Elas possuem maior vida útil, com duração de aproximadamente 25 mil horas, enquanto as lâmpadas fluorescentes duram 15 mil horas. A tecnologia também causa menos impacto ambiental. O LED não possui elementos tóxicos na sua composição, ao contrário das lâmpadas fluorescentes, que possuem mercúrio, gerador de resíduos prejudiciais ao meio ambiente quando essas são descartadas de maneira irregular em rios e aterros.