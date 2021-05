Por Ravel Gimenes –

ravelgimenes@gmail.com

As imagens que ilustram a coluna de hoje nortearam esse escritor a realizar uma breve introdução da história do Votuporanga Clube. Tudo se iniciou em 6 de abril de 1954, quando um grupo de aproximadamente 46 pessoas se reuniram na então sede da Associação Comercial e Industrial com um propósito em comum: a criação do primeiro clube da cidade. Consta que Eurípedes Faria presidiu a primeira assembleia, na qual foi estabelecida uma comissão formada pelo prefeito do município na época Leônidas Pereira de Almeida, Carlos Ferrari na condição de vice-prefeito, Joaquim Franco Garcia – presidente da Câmara Municipal, Paschoalino Pedrazzoli – presidente da Associação Comercial, Wilson Cordeiro de Brito – presidente da Associação Rural, além dos membros Dr. Ultimatum Fava, Eurípedes Faria e Oswaldo Salani. As primeiras sugestões de nomes foram: Clube 6 de abril, Associação Esportiva e Recreativa de Votuporanga, Votuporanga Tênis Clube e o nome vencedor Votuporanga Clube.

No dia 05 de maio do mesmo ano fora realizada a segunda assembleia, com a aprovação do estatuto social e finalmente, em 10 de maio foi eleita a primeira diretoria junto aos 53 membros fundadores, sendo o primeiro presidente, o Dr. Walter Eleutério Rodrigues. As fotografias da coluna de hoje chegaram até o presente colunista por intermédio da filha do Dr. Walter, a Rosely, a qual já agradeço imensamente pela gentil partilha. Graças a ela, tivemos conhecimento dessas fantásticas imagens históricas. Registro aqui ainda nossos agradecimentos ao Walter, Marly e Marcus, demais filhos do Dr. Walter Eleutério Rodrigues e também a sua esposa, Dona Eneide.

Aproveitamos o ensejo para estender o convite a todos os queridos leitores e queridas leitoras que também queiram compartilhar conosco alguma lembrança do passado. Caso deseje nos enviar seu registro da história de Votuporanga ou da região noroeste paulista, o meio de comunicação para o envio das imagens é através do e-mail: votuantiga@gmail.com. Além disso, estamos disponíveis na página Votuporanga Antiga, via Facebook.

Edward Coruripe Costa e Dr. Walter Eleutério Rodrigues – Observando a demarcação do Terreno, em 13 de dezembro de 1955

Construção da Praça de Esportes

Finalização do concreto na piscina.

Vista parcial da Quadra de Esportes – maio de 1959