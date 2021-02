Coluna Votuporanga Antiga – Imagens inéditas

ravelgimenes@gmail.com

Desfile da Independência

Desfile comemorativo do dia da independência em setembro de 1978. Na imagem nostálgica, os patrulheiros escolares de Votuporanga (Guarda Mirim) se apresentam para o palanque das autoridades presentes. Na fotografia vemos o prefeito João Antônio Nucci em seu segundo ano de mandato e o Sargento Noé Gabriel de Oliveira, além de outras pessoas não identificadas. Podemos ver ainda a população participando ativamente do evento cívico. No local onde se encontra o palanque improvisado (Rua Amazonas), temos hoje o prédio do Banco do Brasil, e também o antigo prédio do Sindicato Rural de Votuporanga.

Posto de Puericultura

A imagem é do início dos anos 50, em que encontramos o Posto de Puericultura (área da saúde que se dedica ao estudo dos cuidados com o ser humano em desenvolvimento, mais especificamente com o acompanhamento do desenvolvimento infantil.), responsável em realizar o acompanhamento das crianças da época. Localizava-se na Rua Pernambuco esquina com a Paraná, onde hoje temos uma parte da FEV (Fundação Educacional de Votuporanga). O responsável pelo local era o Dr. Martiniano Salgado, assessorado pelas educadoras Inez Miguel e Irene Canciani.

Teatro Municipal Tenente Mário Bernardes

Como não lembrar do antigo Teatro Municipal Tenente Mário Bernardes localizado ao lado do Cine Votuporanga, não é mesmo? Na realidade, esse espaço era uma das salas originais do cinema e foi “adaptado” para sediar o Teatro e se adequar as necessidades dos artistas locais. Infelizmente, a acústica não favorecia os espetáculos e durante as apresentações teatrais, os eventos externos (como risadas e agitação na sala do cinema) interferiam muito na apresentação dos artistas, até mesmo o barulho da chuva atrapalhava. Por fim, o espaço foi desativado e criado o Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. Após uma grande reforma no local, o lugar sedia hoje a Galeria Central, criada para abrigar os comércios oriundos do Mercado Modelo, o antigo Mercadão.

Estádio Plínio Marin

Fotografia aérea do antigo Estádio Municipal Plínio Marin. A imagem é datada do início dos anos 2000. palco de inúmeras apresentações da AAV (Associação Atlética Votuporanguenses), SEV (Sociedade Esportiva Votuporanguense) e também do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) por quase 60 anos. O estádio foi desativado em 2010, com a venda dos seus quase 22 mil metros quadrados.