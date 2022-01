Coluna Votuporanga Antiga – Desfile em tempos militares

Coluna Votuporanga Antiga / DIÁRIO DE VOTUPORANGA

Foto 01: Na comissão de frente as tradicionais motocicletas Vespas, veículo desejado por muitos até os dias atuais. Ao fundo a banda militar dita o tom do desfile

Foto 02: No veículo conversível o prefeito e convidados participam do cortejo acompanhando de viaturas da polícia rodoviária, podemos observar populares com bandeiras do estado de São Paulo e do Brasil

Foto 03: Comunidade Japonesa participando do desfile, à direita o palanque com autoridades e convidados

Foto 04: Carro apresenta a novidade do Bicho da Seda cultura que estava iniciando no município, radialistas e fotógrafos registravam o evento

Imagens: Arquivo Público Municipal.

Hoje apresentaremos imagens do desfile cívico ocorrido no final da década de 60 na Rua Amazonas, era um momento delicado para os brasileiros, afinal o país estava passando pelo período da Ditadura Militar. Tal registro é de suma importância para analisarmos que até em cidades pequenas do interior tal questão afetava imensamente o comportamento da população. Alguns tratam esse período como golpe e outros como revolução, aqui somente abordaremos o contexto das fotografias.

O ano em questão pode ser o de 1969, tal fundamento é plausível por duas situações, o então prefeito Hernani de Mattos Nabuco aparece desfilando em carro aberto (segunda imagem) e também no palanque improvisado para o desfile, onde podemos observar uma faixa com os dizeres “Votuporanga está com o Presidente Costa e Silva pela Revolução.” O segundo mandato do Prefeito Hernani acontece no período de 1969 a 1973 e o do General Costa e Silva como Presidente finaliza no ano de 1969.