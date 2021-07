Por Ravel Gimenes

Hoje iremos abordar um pouco da história de um prédio pertencente a Administração Municipal de Votuporanga há 68 anos. O mais interessante nesse fato, que é este local mantém as características da fachada original e já serviu para inúmeros departamentos: por um período abrigou o Almoxarifado e a Biblioteca Municipal, o Museu da Imagem e do Som, além do Museu Municipal. Nos dias atuais, abriga um dos anexos da Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança.

O Antigo Almoxarifado Municipal foi construído em 1953 e inaugurado em 1954, durante a gestão do prefeito Leônidas Pereira de Almeida (Capitão Almeida). O local possui mais de 100 metros de construção e por volta de cinquenta trabalhadores atuaram em suas respectivas funções dentro do espaço.

Podemos observar em algumas imagens, as máquinas que faziam parte do inventário naquela época. Itens como moto-niveladoras, rolo compressor, tratores, caminhão de transporte de carne (pertencentes ao Matadouro Municipal), equipamentos de coletores de lixo, carro irrigador (extremamente necessário para ajudar diminuir a poeira das ruas sem asfalto) eram corriqueiros daquele tempo. Lá ainda eram fabricados tubos, lajotas, guias e sarjetas para a ampliação e a manutenção asfáltica no município. Hoje, o mesmo local faz parte do Centro Administrativo votuporanguense.

Imagens: Revista “A Vanguarda” – Flickr Prefeitura de Votuporanga