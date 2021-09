Coluna Via Digital Motors 

Por Lucia Camargo Nunes*

VW T-Cross 2022 – A Volkswagen ampliou para todo o país seu programa Sign&Drive de assinaturas (Foto Volkswagen)

Assinaturas têm forte potencial

A assinatura de veículos ainda é desconhecida por 30% dos entrevistados da pesquisa SAE Mobilidade 2021, enquanto 17% não se interessam. Mesmo assim, os 53% restantes dos entrevistados responderam que podem aderir a essa modalidade, que hoje é uma das apostas de novos negócios das montadoras. A pesquisa entrevistou 942 pessoas, entre consumidores e executivos da indústria de todo o país.

Expansão nacional

A Volkswagen, por exemplo, ampliou para todo o país seu programa Sign&Drive de assinaturas – antes restrita ao estado de São Paulo – com o modelos T-Cross e Taos. São 470 autorizadas credenciadas a entregar os dois SUVs em planos de 12, 18 ou 24 meses com franquias de até 2.500 km. Os preços partem de R$ 2.439 para o T‑Cross e R$ 3.399 para o Taos (valores de setembro). Conforme a demanda, o serviço pode ser estendido a outros modelos.

Praticidade

Com todo o processo feito de forma digital, o cliente leva o carro novo para casa e a Volkswagen, por meio de suas concessionárias, cuida da documentação, impostos, taxas, seguro e revisões.

Além da marca de origem alemã, Audi, Jeep, Fiat, Toyota, Lexus, Renault, Ford e Mitsubishi possuem programas similares. A Volks vê grande potencial nesse mercado e sua expectativa é que em breve absorva 100 mil unidades por ano.

Saindo do forno

Citroen

A Citroën, que passou a fazer parte do Grupo Stellantis e reduziu seu portfólio no Brasil a um veículo de passeio, o C4 Cactus, apresentou mundialmente o novo C3, que será produzido em Porto Real (RJ) e chega às lojas no primeiro semestre de 2022.

O C3 agora é considerado um SUV compacto. Além dele, a marca promete mais dois lançamentos até 2024. Central multimídia de 10 polegadas com conexão sem fio de smartphones foi o único item citado na apresentação. Motor e preços só serão revelados em 2022.

Pro, a divisão de comerciais Ford

Depois de fechar suas fábricas no Brasil, a Ford, agora como importadora, criou uma nova divisão para veículos comerciais. Batizada de Ford Pro, terá como primeiro modelo à venda a van Transit, produzida no Uruguai em parceria com a Nordex, empresa do Grupo Antelo.

A Transit, de passageiro e furgão, é esperada para chegar ainda este ano em um segmento concorrido, mas com forte potencial. Nos últimos 5 anos, o crescimento das vendas foi de quase 50%, graças à expansão do e-commerce e entregas online. Mercedes-Benz Sprinter (feita na Argentina), Renault Master e Iveco Daily também brigam por essa faixa de mercado.

Compre o Kicks e leve criptoarte

NISSAN KICKS XPLAY

O novo Nissan Kicks Xplay

O novo Nissan Kicks ganha sua primeira série especial com diferenciais e um presente inusitado. O Kicks XPlay em edição limitada de 1 mil unidades custa R$ 122.990, é baseado na versão Advance e se destaca pela cor perolizada e teto em vermelho, estilo esportivo e acabamento mais requintado.

Quem levar um exemplar numerado recebe um token não fungível (NFT), obra digital feita pelo artista brasileiro Fesq, com base nos desenhos de esboços do Kicks. A peça de criptografia é como uma obra de arte única e utiliza tecnologia blockchain, a mesma das criptomoedas, para conferir a sua autenticidade. Este NFT poderá ser vendido depois, separadamente do carro.

Nova Nissan em Votuporanga

Nissan Wells

Nova concessionária de Votuporanga

A Nissan, aliás, inaugurou no Jardim São Judas Tadeu, em Votuporanga, a concessionária Wells, do empresário Mário Nagata, com o novo padrão global da marca. Antes, funcionava ali uma autorizada Ford.

Completa, a nova revenda oferece showroom, oficina e espaço para venda de peças e acessórios. No portfólio conta com o sedã Versa, o SUV Kicks e a picape Frontier.

