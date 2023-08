Colisão entre ônibus e carro deixa dois mortos em Monte Aprazível 

Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (15) na Rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-310).

Dois homens morreram após um ônibus bater contra a lateral de um carro na Rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-310), em Monte Aprazível/SP. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (15.ago).

Conforme apurado pela reportagem, o motorista do carro precisou frear para evitar atropelar um cachorro, quando um caminhão, que vinha logo atrás, não conseguiu diminuir a velocidade e colidiu na traseira do veículo. Com o impacto, o carro foi arremessado para a pista contrária.

O ônibus rural, que vinha de Mirassol/SP com destino a Poloni/SP, e transportava trabalhadores, atingiu a lateral do carro e o arrastou por aproximadamente 50 metros. O motorista do caminhão e os trabalhadores rurais não ficaram feridos.

A Polícia Rodoviária foi acionada. Ainda segundo apurado pela reportagem, as vítimas, que não tiveram a identidade revelada, ficaram presas às ferragens. O trânsito não precisou ser interditado.

A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

*Com informações do g1