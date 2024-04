Colisão entre ônibus e caminhão deixa um morto e sete feridos em Votuporanga 

As vítimas, pelo menos uma em estado grave, foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde. Caso é investigado pela Polícia Civil.

Uma colisão entre um ônibus, pertencente a Prefeitura de Fernandópolis/SP, e um caminhão deixou uma vítima fatal e pelo menos outros sete feridos na tarde desta quinta-feira (11.abr), nas proximidades do km 512 da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, a ocorrência que mobilizou equipes de resgate teve início após o ônibus que transportava 21 pessoas, e seguia no sentido capital/interior, ainda por motivos a serem esclarecidos, ter saído da pista pela direita e colidido contra uma carreta que estava parada na alça de acesso. Após o primeiro impacto, o veículo ainda seguiu desgovernado até parar em uma ribanceira.

Segundo o apurado, uma mulher que estava no ônibus não resistiu a violência do acidente e faleceu. Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local e resgataram pelo menos sete pessoas com ferimentos, sendo uma delas em estado grave, com fraturas. A identidade das vítimas não foi divulgada até o fechamento desta reportagem.

A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia técnica, enquanto equipes da Polícia Militar Rodoviária e DER (Departamento de Estradas e Rodagens) orientaram o fluxo de trânsito no local.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Votuporanga.