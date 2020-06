Colisão entre motos deixa 2 feridos em Votuporanga

Uma vítima ficou inconsciente no local. Acidente ocorreu na noite de domingo (28) na Av. José Marão Filho.

Uma colisão entr

e duas motos deixou dois feridos na noite de domingo (28) em Votuporanga. O acidente ocorreu na avenida José Marão Filho, no bairro Jardim Alvorada. Com o impacto um dos motociclistas sofreu ferimentos graves, na região da cabeça e fraturas generalizadas, chegou a ficar inconsciente, mas foi atendido por socorristas do SAMU e Bombeiros.

O jovem de 22 anos passou pela Emergência da Santa Casa, recebeu atendimento e foi transferido para o Hospital de Base de Rio Preto.

O segundo motociclista, de 32 anos, se feriu levemente. As causas oficiais do acidente serão investigadas pela Polícia Civil de Votuporanga.