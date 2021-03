Colisão entre dois carros e duas motos deixa homem ferido em Fernandópolis

Acidente ocorreu na noite de domingo (21), em uma alça de acesso da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320).

Um motociclista ficou ferido e precisou ser socorrido por uma unidade de Resgate à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Fernandópolis/SP, após se envolver em um acidente de trânsito com dois carros e outra motocicleta, na noite de domingo (21), em uma alça de acesso da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), com a Marginal Litério Grecco.

De acordo com informações, um Renault/Logan seguia no sentido Meridiano/Fernandópolis, quando tentou entrar na marginal e acabou atingido por um GM/Ômega que seguia no mesmo sentido. Em seguida, duas motocicletas que transitavam na mesma via acabaram envolvidas, deixando um dos pilotos ferido. Tráfego foi temporariamente prejudicado no principal acesso a Fernandópolis; demais envolvidos não se feriram com gravidade.

Foto: TVC Interior