Coletiva da TV Unifev traz entrevista exclusiva com Celso Penha

Presidente da FEV (triênio 2018 – 2021) apresenta detalhes das principais ações e projetos desenvolvidos por sua Diretoria durante o período.

No último dia de gestão à frente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), o principal compromisso do advogado Celso Penha Vasconcelos foi prestar contas à comunidade durante a gravação do Programa Coletiva, da TV Unifev (canal 53). A entrevista exclusiva, que vai ao ar no próximo sábado (dia 2), ao meio-dia e às 18 horas, traz um balanço da Diretoria Executiva ao longo do triênio 2018 a 2021.