Colégio Unifev volta às aulas com ambientes reformados e outras melhorias

O Colégio Unifev voltou às aulas na última semana com seus ambientes reformados e outras melhorias. Entre as principais mudanças estão a total reformulação do parquinho da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, que recebeu novos brinquedos como um playground com escorregadores, duas camas elásticas e amarelinhas.