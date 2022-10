Colégio Unifev realiza Feira das Ciências na Cidade Universitária

Evento contou com a participação de familiares; Planetário Orion foi a novidade dessa edição.

Na manhã de sábado (1º.out), o Colégio Unifev realizou a sua tradicional Feira das Ciências no pátio do Bloco 1 da Cidade Universitária. A atividade anual reuniu alunos da Educação Infantil, Ensinos Fundamental I, II e Médio, além de docentes, colaboradores e familiares.

Neste ano, o evento expandiu a área de conhecimento e contemplou as ciências biológicas, humanas, da natureza e matemática. Outra grande novidade foi o Planetário Orion, aparelho didático-pedagógico que usa tecnologia para mostrar o universo, a movimentação dos astros, as fases da lua, a formação das estrelas, as formas celestiais e os relógios celestes.

Com o objetivo de fortalecer as práticas pedagógicas, a feira também promoveu o fortalecimento de vínculos ao integrar familiares e amigos.

Segundo a diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, o encontro foi estimulante e prazeroso. “Essa integração e discussão de conhecimentos envolvendo a família é de máxima importância. Aqui, os pais podem conhecer o trabalho da escola e a desenvoltura de seus filhos”, explicou.

Para Lucas Carmona Sanches Stein, de 12 anos, aluno do 6o ano A, a feira foi uma mistura de aprendizado e diversão. “Eu achei muito legal. Fiz um jogo de torta na cara, que me divertiu bastante, e ao mesmo tempo aprendi sobre átomos e moléculas. Ajudou a aumentar o conhecimento”, contou.

Orgulhoso, o pai do Lucas, Claudio Stein Jr., elogiou a estrutura do Colégio e da feira. “As crianças, além de aprender, se divertiram muito com os vários estandes. Acho importante ter mais eventos como esse, porque as experiências são ótimas. A Unifev está de parabéns”, declarou.