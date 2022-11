Colégio Unifev realiza 2º Passeio Ciclístico de 2022

Evento contou com a participação de alunos do Fundamental II e Ensino Médio; rota percorrida foi de 6,5 km.

As atividades do Colégio Unifev não param. Na programação de fim de ano, a agenda está cheia de eventos que valorizam a atividade física e as relações sociais que integram escola e família, como o 2° Passeio Ciclístico realizado no último sábado (5.nov).