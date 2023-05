Colégio Unifev promoverá simulado gratuito do Enem

Provas serão realizadas nos dias 21 e 28 de maio; oportunidade é aberta a todos que queiram fazer o Exame Nacional do Ensino Médio.

O Colégio Unifev, em parceria com o Sistema Objetivo de Ensino, promoverá um simulado aberto e gratuito do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As provas serão aplicadas presencialmente no dia 21 (13h às 19h) e 28 de maio (13h às 18h30). As inscrições podem ser realizadas até o dia 18 pelo site unifev.edu.br/enem23.