Colégio Unifev promove aulas inovadoras de gramática para alunos do 9° ano

Metodologias ativas foram implementadas para deixar as atividades mais descontraídas e significativas.

Nas últimas semanas, os alunos do 9° ano do Colégio Unifev tiveram a oportunidade de realizar uma atividade diferente e envolvente nas aulas de gramática, sob a orientação do Prof. Me. José Francisco Bertolo. A proposta inovadora consistiu em explorar as nuances sociais do uso dos pronomes “nós” e “a gente” por meio da análise de letras de músicas populares.

A escolha do repertório musical não poderia ter sido mais assertiva, com clássicos como “Inútil” (Ultraje a Rigor), “Comida” (Titãs), “A Vida da Gente” (Zeca Pagodinho) e “É” (Gonzaguinha). A atividade teve o objetivo de utilizar a linguagem da música para abordar as diferenças sociais presentes no emprego desses pronomes, enriquecendo a compreensão dos alunos sobre a língua portuguesa.

Foram incorporadas metodologias ativas ao processo, tornando as aulas ainda mais dinâmicas e participativas. A gamificação foi uma delas, com os estudantes desafiados a montar quebra-cabeças com as letras das músicas, incentivando a colaboração e a interação entre eles.

Além disso, Bertolo utilizou a sala de aula invertida, proporcionando uma abordagem mais autônoma e investigativa. “Os alunos foram incentivados a pesquisar os contextos sociais em que as músicas foram escritas, assim como as escolhas gramaticais feitas pelos compositores para construir significados específicos. Essa abordagem permitiu que os estudantes entendessem as regras gramaticais e compreendessem como elas se manifestam na linguagem cotidiana”, explicou.

O professor reforçou, ainda, a ideia de que a gramática, muitas vezes considerada uma disciplina séria e cheia de regras, pode ser ensinada de maneira significativa e prazerosa. “Esse formato de aula destaca a importância do uso das músicas no ensino da gramática, pois estas são um reflexo direto do uso da língua pelos falantes, capturando nuances, variações e sutilezas que nem sempre são abordadas nos livros didáticos tradicionais”.

A Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, diretora do Colégio Unifev, destacou os benefícios do uso das metodologias ativas. “Esses métodos promovem uma educação integral e relevante para o mundo contemporâneo. Este é mais um exemplo do compromisso da Instituição em oferecer uma educação de qualidade, preparando os estudantes para desafios presentes e futuros”, concluiu.