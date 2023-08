Colégio Unifev e Novo Cine Votuporanga promovem evento para alunos do Fundamental II

Atividade faz parte do projeto “Cine Debate”, que busca explorar as múltiplas dimensões do conhecimento por meio de filmes.

No último sábado (19.ago), um evento educativo e atrativo foi realizado pelo Colégio Unifev em parceria com o Novo Cine Votuporanga. Os alunos do Ensino Fundamental II (7 a 9 anos) tiveram a oportunidade única de vivenciar a magia do cinema em uma iniciativa que ressalta a importância dos filmes como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem.