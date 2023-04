Colégio Unifev doa chocolates para o Recanto Tia Marlene

Além dos doces, estudantes dos nonos anos levaram apresentações lúdico-culturais aos assistidos pela entidade na tarde da última terça-feira.

Na última terça-feira (4.abr), os alunos dos nonos anos do Colégio Unifev doaram os chocolates arrecadados por meio da Ação Pascal, realizada durante o mês de março pela Instituição. A entidade contemplada foi o Recanto Tia Marlene. Além de receber os doces, os assistidos foram presenteados com apresentações lúdico-culturais executadas pelos estudantes.

“Eu já realizava esse projeto com os estudantes do curso de Letras da Unifev. Desta vez, trouxemos a ação para os alunos do Colégio e está sendo muito especial. A participação deles é fundamental, desde a campanha para arrecadação dos chocolates à preparação de danças e apresentações teatrais voltadas ao universo infantil. A interação com a comunidade é algo enriquecedor e vai além do aprendizado obtido em sala de aula”, contou a Profa. Ma. Karina de Oliveira, responsável pelo projeto.