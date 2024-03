Colaboradores da Unifev são capacitados para o uso eficaz da inteligência artificial

Ministrada pelo controlador, Paulo Gil Guimarães, iniciativa teve o objetivo de aumentar a produtividade dos profissionais na rotina de atividades da Instituição.

Com o intuito de promover mais conhecimento sobre a Inteligência Artificial (IA), a Unifev promoveu aos seus colaboradores a capacitação “Transformando o trabalho e a criatividade com a IA”, na última terça-feira (19.mar), no Câmpus Centro. A iniciativa contou com a coordenação da responsável pelos Recursos Humanos da Instituição, Profa. Ma. Marinês Ralho.