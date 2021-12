Colaboradores da FEV participam da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho 

SIPAT foi realizada entre os dias 22 e 27 de novembro, com o objetivo de conscientizar e orientar a comunidade acadêmica sobre diversos assuntos.

Os colaboradores da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) participaram, na última semana, da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), realizada entre os dias 22 e 27 de novembro, nos dois campi (Centro e Cidade Universitária).

Neste ano, a Semana foi uma iniciativa da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), do setor de Segurança do Trabalho (Gestão de Talentos) e do Programa Satis.

Ao longo dos dias, foram abordados assuntos diversos, entre eles: assédio moral; infecções sexualmente transmissíveis (ISTs); prevenção ao Câncer de Próstata (Novembro Azul); ergonomia; e prevenção de acidentes de trabalho e domésticos; entre outros assuntos.

De acordo com a coordenadora do Programa Satis, Profa. Ma. Adriana de Oliveira Botelho, o evento teve o objetivo de orientar e conscientizar os colaboradores da Instituição sobre os temas, por meio de palestras educativas, discussões e dinâmicas. “É nosso papel levar ao colaborador informações que colaborem para uma maior qualidade de vida, seja no ambiente corporativo ou na vida pessoal”, disse.

Para o técnico de Segurança do Trabalho da Instituição, Cléber da Cunha Batista, cada assunto abordado trouxe mais conhecimento aos participantes. “Por mais que os temas coincidissem com os trabalhados anteriormente em outras edições da SIPAT, ocorreram atualizações que trazem benefícios aos colaboradores, que tem a oportunidade de aperfeiçoamento constante”, disse.