Colaboradores da FEV participam da Semana da Amizade com troca de presentes e mensagens

Separados em equipes, os funcionários trocaram mimos e mensagens em um amigo oculto.

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), por meio do programa Satis, coordenado pela psicóloga e docente da instituição, Profa. Ma. Adriana S. de Oliveira Botelho, realizou entre os dias 19 e 30 de agosto a Semana da Amizade. Cerca de 250 colaboradores participaram da atividade, que teve como principal objetivo promover a integração entre vários setores.

“Foi um momento para que as pessoas exercitassem a empatia, os cuidados com o outro, a gentileza, o acolhimento e o carinho. Após o sorteio de anjos ocultos, os funcionários trocaram mensagens e mimos. Ficamos muito felizes com o resultado”, comentou a psicóloga.

A revelação do amigo secreto foi comemorada na última terça-feira (dia 30) com um café da tarde nos dois campi para celebrar os encontros positivos que a atividade proporcionou.

O supervisor do setor de Eventos e Audiovisual da Unifev, Renato Macedo, ficou feliz com o resultado da dinâmica. “Gostei de participar, e com a entrega de docinhos e mensagens, adocei os dias da minha anja Nathalia Almeida, do Marketing”, disse. Macedo também agradeceu sua amiga oculta, a auxiliar administrativa Geiziani Sanches, que o presenteou. “Adorei ter brincado, ainda mais por ter como amigo secreto o Renatinho, que é uma pessoa muito simpática e amiga de todos nós”, afirmou ela.

A colaboradora da portaria Simone Mesquita também celebrou a descoberta da sua amiga. “Gostei muito de participar e ter conhecido mais um pouco da Lilian, que foi meu anjo ao longo desses dias e me tratou muito bem, me mimou bastante”, comentou. “Foi uma surpresa muito positiva para todos nós as experiências que vivemos durante esses últimos dias na Unifev, e um prazer maior ainda ter tirado alguém tão especial como a Simone. Parabéns ao pessoal do Satis pela iniciativa e que venham outras ações tão legais quanto essa”, finalizou a funcionária do atendimento Lilian Biork.