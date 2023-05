Colaboradoras da FEV são homenageadas pelo Dia das Mães

Mulheres prestigiaram uma apresentação do psicólogo Paulinho Silva, na Cidade Universitária e no câmpus Centro.

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) promoveu, na última sexta-feira (dia 12), homenagens para as suas colaboradoras em referência ao Dia das Mães, data comemorada no domingo (dia 14). Reunidas de manhã no auditório da Cidade Universitária e à tarde, no câmpus Centro, as funcionárias prestigiaram a apresentação do psicólogo e também colaborador da Unifev, Paulinho Silva.