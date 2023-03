Colaboradora do HB ganha moto 0km no Show de Prêmios do Sorte Saúde

Katia Nishiyama, foi contemplada com uma moto 0km no novo sorteio do Show de Prêmios do Sorte Saúde do Hospital de Base.

Colaboradora do Hospital de Base, Katia Nishiyama, foi contemplada com uma moto 0km no novo sorteio do Show de Prêmios do Sorte Saúde do HB. A entrega aconteceu nesta quarta-feira, dia 1º de março. O Sorte Saúde é um título de capitalização, da modalidade de filantropia premiável do hospital.

Kátia trabalha no Centro Integrado de Pesquisas no HB há 12 anos e há 23 na Funfarme. Ela conta que compra o Sorte Saúde desde o lançamento, pensando em contribuir com a instituição. “Eu compro o Sorte Saúde desde o início para ajudar o Hospital de Base e consequentemente apostar na sorte. Foi maravilhoso, no momento em que vi meu nome no Instagram do Sorte Saúde nem acreditei. Estou muito feliz”, comemorou Kátia.

No momento da entrega da moto, outras colaboradoras colegas de profissão fizeram questão de prestigiar Kátia que, a partir de agora, vai indicar o Sorte Saúde para todos do setor. “Com certeza vou continuar comprando. Foi um incentivo para todos os colaboradores do CIP e até para os pacientes. Estamos divulgando para todos”, disse a ganhadora.

Compre o Sorte Saúde

Ao comprar o título de capitalização Sorte Saúde o participante concorrerá ao prêmio de R$150 mil. E, com os mesmos números da sorte, também estará participando do sorteio de quatro motocicletas zero quilômetro nas rodadas do Show de Prêmios.

Os títulos de capitalização estão à venda em vários pontos espalhados pela região e através do site www.sortesaude.com.br ou pelo aplicativo que pode ser baixado nas plataformas Android e IOS.

Sobre o Sorte Saúde

O Sorte Saúde é o título de capitalização da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), que engloba o Hospital de Base, o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), o Instituto de Reabilitação Lucy Montoro, o Instituto do Câncer (ICA) e o Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

A grande maioria dos atendimentos feitos no complexo Funfarme é pelo SUS, por isso é necessária toda ajuda possível para que a instituição consiga manter os atendimentos e ampliá-los para quem precisa. O dinheiro do Sorte Saúde é todo revertido à rede pública, para ampliação e manutenção dos leitos.