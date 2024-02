Cobrança de pedágio na Ponte Rodoferroviária começa em março 

Ponte inaugurada em 1998 liga os estados de SP a MS. A tarifa para a categoria simples será de R$ 4,20, e para os eixos comerciais, o valor será multiplicado por cada eixo.

A Concessionária Way-112, responsável pelas Rodovias do Leste do Estado de Mato Grosso do Sul, anunciou o início da cobrança de pedágio na Ponte Rodoferroviária Rollemberg-Vuolo, que liga Aparecida do Taboado à cidade paulista de Rubineia, a partir de 10 de março de 2024. A tarifa para a categoria simples será de R$ 4,20, e para os eixos comerciais, o valor será multiplicado por cada eixo.

O início da cobrança na Ponte foi adiado devido à logística de fornecimento de materiais para a finalização da praça de pedágio. No dia 11 de fevereiro, a Way-112 iniciou a cobrança em cinco das seis praças de pedágio da BR-158: Aparecida do Taboado (km 118+100 e km 174), Paranaíba (km 78+100) e MS-112, em Selvíria (km 64+200) e Cassilândia (km 193+300).

Desta forma, as tarifas nas demais praças de pedágio da concessionária será de R$ 6,45 para motocicletas, de R$ 12,90 para carros de passeio e R$ 116,10 para caminhões com reboque de até nove eixos.

A Way-112, pertencente ao Grupo Way Brasil, assinou o contrato de concessão das rodovias MS-112, BR-158 e BR-436 com o Governo de Mato Grosso do Sul em 25 de março de 2023.

A partir de 27 de março, a empresa assumiu, por 30 anos, a responsabilidade pela administração, recuperação, conservação, manutenção, implantação de melhorias e ampliação dos trechos das rodovias concedidas.

‘Fake news‘

A Ponte Rodoferroviária ganhou espaço recentemente nas redes sociais com a divulgação de um vídeo em que mostra o local e a legenda afirmando se tratar de uma obra inaugurada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo ex-ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas (Republicanos), hoje governador de São Paulo. É falso.

“Obrigado Presidente Bolsonaro e Tarcísio. Ponte interessante… [Ponte Rodoferroviária Rollemberg-Vuolo] Quase ninguém sabe sua existência. 🤷🏻‍♂️ Uma das milhares de obras do Bolsonaro”, diz a legenda do vídeo que circulou nas redes sociais.

Na realidade, a ponte foi inaugurada em 29 de maio de 1998 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Portanto, não tem nenhuma relação com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro ou com o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

A ponte tem 3,8 quilômetros de extensão e liga os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo sobre o Rio Paraná. As obras começaram em 1991, no governo de Fernando Collor, e custaram, à época, R$ 586,3 milhões.

Atualmente, os serviços de manutenção e segurança nas estruturas da ponte são de responsabilidade da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), enquanto os serviços relativos à parte ferroviária são mantidos em regime de concessão pela empresa Rumo.