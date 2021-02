Cobra é capturada dentro de carro no centro de Votuporanga

Motorista percebeu a presença da serpente da espécie Coral e acionou o Corpo de Bombeiros. Ninguém se feriu.

Uma cobra foi encontrada dentro de um carro na manhã desta sexta-feira (5), na Rua Pernambuco, na área central de Votuporanga/SP.

De acordo com informações, o dono do veículo percebeu a presença da serpente e acionou o Corpo de Bombeiros que esteve no local e capturou o animal.

Ainda segundo apurado, a serpente da espécie Coral será devolvida à natureza pela corporação. Ninguém se feriu.

Foto: votunews