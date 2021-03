Clubes sugerem retorno da Série A3 apenas em setembro

Caso a competição não retorne até o próximo dia 12, os clubes vão se reunir novamente para decidir o futuro do torneio. O Ministério Público tem defendido que o futebol paulista siga paralisado até que o estado retorne à fase laranja do plano de combate ao coronavírus.

Em reunião realizada na última segunda-feira (29), a Federação Paulista de Futebol (FPF) e os clubes debateram o retorno da Série A3. Com a paralisação até o dia 11 de abril pelo menos, algumas equipes se mostraram favoráveis a volta da competição apenas em meados do segundo semestre.

A revelação foi feita pelo vice-presidente do MAC, Alysson Souza, em entrevista ao Jornal da Manhã de Marília. A ideia de algumas equipes seria retornar a Série A3 apenas em setembro.

“Alguns clubes se posicionaram para a competição voltar só em setembro. Foi lançada essa opção por uma equipe e isso começará a amadurecer se o campeonato não retornar em 15 dias. O Rio Preto destacou não ter mais como arcar com as despesas se houver um novo adiamento”, disse.

A sugestão, entretanto, não chegou a ser votada. A FPF colocou duas possibilidades em pauta: voltar o campeonato no próximo dia 12 e terminar em seis de junho ou retornar no dia 14 e encerrar no final de junho. A primeira opção ganhou a votação.

Caso a Série A3 não retorne no dia 12 deste mês, os clubes vão se reunir novamente para decidir o futuro da competição. O Ministério Público tem defendido que o futebol paulista deve seguir paralisado até que o estado retorne à fase laranja do plano de combate ao coronavírus. O MP, entretanto, se mostrou mais flexível em reunião com a FPF em comparação as demais tratativas anteriores.

*Com informações do escanteiosp